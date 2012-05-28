ДПСУ відкрила центральний офіс з обслуговування великих платників податків

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко презентував центральний офіс з обслуговування великих платників податків, передає кореспондент УНІАН.

«Ми маємо намір, насамперед, поліпшити адміністрування податків, надати максимально зручний сервіс великим платникам податків», - зазначив він.

О.Клименко також інформував про те, що до 2013 року планується скорочення кількості спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників з 11 до 7: «Станом на сьогодні в існує 11 спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників податків, а з 2013 року їх стане 7. На сьогодні ці інспекції розташовані в Сімферополі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку (2 інспекції), Запоріжжі, Луганську, Львові, Миколаєві, Одесі і Харкові. У 2013 р. їх стане 7, не буде офісу в Кривому Розі, Миколаєві і Сімферополі. Тут залишаться сервісні центри, щоб не створювати проблем платникам податків ніяких незручностей. Сервісний центр зможе прийняти звітність, відповісти на запитання, що цікавлять».

За словами О.Клименка, за 4 місяці 2012 року великі платники податків сплатили 39,4 млрд грн податків при загальному доході бюджету в 61,7 млрд грн. «Це більш ніж 64% від загальних надходжень по Україні», - підкреслив він.