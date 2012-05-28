На міжбанку торги на ТОМ'є закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ'е котируваннями 8,0730/8,0780, на 12:00 ціни піднялися - 8,0775/8,0830. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0780/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2537/41, на 12:00 ціни знизилися - 0,2532/36. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2533/37. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'є впав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 31,8826 (-0,1514).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2530/1,2620. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1825/10,1905, на 12:00 ціни пішли вниз -10,1570/10,1680. на момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися - 10,1595/10,1720.

Сьогодні в США відзначають День Поминовення, у зв'язку з чим торги з американської валюти можливі тільки валютуванням ТОМ.