Найвищий рівень заборгованості з виплати зарплати в Донецькій і Харківській областях

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у квітні 2012 року знизилася на 2,3% і на 1 травня становила 1,015 млрд грн, з початку року заборгованість збільшилася на 3,8%; порівняно з даними на 1 травня 2011 року заборгованість скоротилася на 20,4%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати у квітні зафіксовано у 8 областях України і Києві. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося у 16 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн грн) на 1 травня п.р. зафіксовано в Донецькій – 225,346 млн грн (у квітні скоротилася на 2,1%, з початку року зросла на 12,5%, порівняно з 1 травня 2011 року – скоротилася на 8,9%) і Харківській областях – 110,509 млн грн (у квітні зросла на 5,4%, з початку року — на 22,7%, порівняно з 1 травня 2011 року скоротилася на 31%).

Високий рівень заборгованості з виплати заробітної плати залишається в Луганській області — 80,826 млн. грн (у квітні скоротилася на 10,2%, з початку року — на 13%, порівняно з 1 травня 2011 року — скоротилася на 24,9%).

Заборгованість з виплати заробітної плати у Києві на 1 травня 2012 року становила 74,981 млн грн (у квітні зросла на 3,9%, з початку року — на 3,4%, порівняно з 1 травня 2011 року – скоротилася на 43,6%).

Найнижчий рівень заборгованості з виплати зарплати на 1 травня п.р. зафіксовано у Чернівецькій області – 206 тис грн (у квітні скоротилася на 5,1%, з початку року — на 14,2%, порівняно з 1 травня 2011 року — скоротилася в 11 разів), Рівненській – 2,492 млн грн (у квітні сума заборгованості зросла на 4,5%, з початку року — на 0,1%, порівняно з 1 травня 2011 року – скоротилася на 10,9%) і Київській областях – 5,011 млн грн (у квітні скоротилася на 11,9%, з початку року — скоротилася удвічі, порівняно з 1 травня 2011 року — скоротилася майже у 5 разів).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.