Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні в 2012 році з 7,9% до 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії МВФ в Україні Кріс Джарвіс на прес-конференції в понеділок у Києві.

«За очікуваннями, цього року показники зростання уповільняться через слабкий попит на продукцію українського експорту. За нашими прогнозами, показник річного зростання становитиме 3%. Річна інфляція прогнозується на рівні близько 7%, - зазначив К.Джарвіс. - Ми очікуємо, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 6,5% від ВВП при незмінній економічній політиці, отже, якщо активізувати політику, дефіцит міг би бути нижчим».

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%.

За прогнозами Фонду, зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, із початку 2012 року – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.