Курс НБУ на 29.05.12

Офіційний курс НБУ на 29.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 28 травня - 799.2500) 100 EUR - 1004.3376 (на 28 травня - 1002.7391) 10 RUR - 2.5112 (на 28 травня - 2.5168)

Офіційний курс НБУ на 29.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 28 травня - 799.2500) 100 EUR - 1004.3376 (на 28 травня - 1002.7391) 10 RUR - 2.5112 (на 28 травня - 2.5168) Облікові курси банківських металів на 29.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126201.58 (на 28 травня - 124722.96) 961 XAG 10 Срібло - 2279.46 (на 28 травня - 2257.08) 962 XPT 10 Платина - 115012.08 (на 28 травня - 114292.75) 964 XPD 10 Паладій - 47795.15 (на 28 травня - 47315.60

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