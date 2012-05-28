Курс НБУ на 29.05.12
19:54, 28 травня 2012Фінанси
0
Офіційний курс НБУ на 29.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 28 травня - 799.2500) 100 EUR - 1004.3376 (на 28 травня - 1002.7391) 10 RUR - 2.5112 (на 28 травня - 2.5168)
Офіційний курс НБУ на 29.05.12
100 USD США - 799.2500 (на 28 травня - 799.2500)
100 EUR - 1004.3376 (на 28 травня - 1002.7391)
10 RUR - 2.5112 (на 28 травня - 2.5168)
Облікові курси банківських металів на 29.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 126201.58 (на 28 травня - 124722.96)
961 XAG 10 Срібло - 2279.46 (на 28 травня - 2257.08)
962 XPT 10 Платина - 115012.08 (на 28 травня - 114292.75)
964 XPD 10 Паладій - 47795.15 (на 28 травня - 47315.60
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter