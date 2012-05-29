Київ і Таллінн проведуть двосторонній економічний форум

Київ і Таллінн домовилися провести двосторонній економічний форум, на якому планується вивчити можливості інвестиційного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таке рішення було прийнято на зустрічі голови КМДА Олександра Попова та мера Таллінна Едгара Савісаара, який перебуває в українській столиці з офіційним візитом з нагоди 1530-річчя міста.

Як зазначається у повідомленні, уже сьогодні в Україні успішно працюють понад 400 естонських компаній. За участю інвесторів із Таллінна у Києві розробляється проект створення Малої опери.

«Ми із задоволенням проведемо економічний форум, адже Київ теж зацікавлений у поглибленні співпраці. Тим паче, що нам є що запропонувати вашим інвесторам”, - сказав О.Попов, додавши, що місто цього року ухвалило Стратегію розвитку до 2025 року, а також підготувало дуже масштабний пакет інвестиційних пропозицій, що був презентований на першому Київському інвестиційному форумі.

О.Попов висловив зацікавленість у вивченні досвіду естонської столиці щодо запровадження інноваційних муніципальних проектів. Зокрема, Таллінн відомий успішним впровадженням програм мобільного паркінгу та безкоштовного громадського транспорту для всіх жителів.

Також планується, що під час двостороннього форуму Київ і Таллінн підпишуть нову угоду про співпрацю.

Як нагадали у КМДА, містами-побратимами українська та естонська столиці стали 20 років тому.

«Я в захваті від неймовірної краси вашої столиці. Я не вперше в Києві, але не перестаю закохуватися у нього. Між нашими містами багато спільного, а тому переконаний – у нас великі перспективи подальшої співпраці», – наголосив Е.Савісаар.