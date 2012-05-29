Колесніков: завдяки Євро-2012 Україна заробить на туризмі 1,3-1,5 млрд дол.

Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков розраховує, що під час і після фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Україна на туризмі заробить 1,3-1,5 млрд доларів.

Про це він сказав у інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Б.Колесніков нагадав, що операційні витрати України на проведення Євро-2012 становили 55 млн. дол. За його словами, ці гроші витрачені одноразово і не будуть повернуті. Зокрема, вони пішли на мовну підготовку персоналу, рекламну, інформаційну підтримку турніру. Загальна ж вартість підготовки до чемпіонату становила 5 млрд дол. Б.Колесніков відзначив, що ці кошти переважно були спрямовані на будівництво аеропортів, доріг, підготовку транспортної інфраструктури. Для порівняння віце-прем'єр нагадав, що Польща витратила на підготовку до чемпіонату 34 млрд дол.

Б.Колесніков також повідомив, що, за прогнозами експертів, на чемпіонат до України приїде від 800 тис до 1,2 млн. чоловік. «Якщо ми укладемося в ці межі, я буду дуже радий», – сказав віце-прем'єр.

Кажучи про те, як Україна планує повернути витрачені гроші, серед іншого Б.Колесніков відзначив, що на туризмі Україна заробить в рази більше, ніж на Євро. «Вважаю, мінімальна виручка становитиме 1,3-1,5 млрд дол. Нам би дуже хотілося, щоб український бізнес запрацював на повну потужність. У приймаючих містах (Київ, Львів, Донецьк, Харків) у нас багато ресторанів, кафе, готелів дуже високого рівня. І ви не забувайте, що в цілому чемпіонат — це дуже добрий промоушен для нашої країни. Що ж до інвестицій в аеропорти, то їх будували не тільки до Євро. Вони розраховані на 30-40 років, а експлуатація злітно-посадкових смуг — на 75 років. Це довгострокові вкладення», - наголосив він.

Віце-прем'єр спростував заяви представників опозиції, що Євро-2012 коштує Україні дорожче, ніж Великій Британії Олімпіада в Лондоні. «Це брудна технологія. Якийсь експерт, дехто Вілсон, у своєму блозі на Financial Times за чутками написав ці міркування. Їх перебрехали. Олімпіада в Лондоні обійдеться британській скарбниці в 17 млрд дол. Але ця сума, як мені говорили в британському агентстві з підготовки до Олімпіади, не включає жодного інфраструктурного об'єкту. Тому що в Англії вже є готелі, аеропорти і дороги. Ці гроші були витрачені лише на спортивні споруди. Витрати України з цим взагалі незіставні», - сказав Б.Колесніков.

Кажучи про те, наскільки серйозно він сприймає заяви деяких європейських політиків про те, що вони не приїдуть на Євро, Б.Колесніков зазначив, що чемпіонат Європи з футболу проводиться для спортсменів і вболівальників. «Тому побувати на матчі своєї збірної - це можливість, але не обов'язок політиків. У будь-якому разі, ми будемо раді всіх бачити», - сказав віце-прем'єр.

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