Торги на міжбанку у вівторок відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0770/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2519/23, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1390/10,1510. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2557/59 (понеділок — 1,2610/12).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.