Середній курс купівлі/продажу долара в банках у вівторок становить 8,05/8,10 грн/дол.

Під вівторок вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,05 грн/дол., продають - по 8,10 грн/дол. Курс купівлі підвищився на 0,2%, в порівнянні з вчорашнім, продажу - на 0,1%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,085 грн/дол., з продажу - в межах 8,08-8,12 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,1% відучора і сьогодні становить 10,05 грн/євро, продажу - знизився на 0,3% - до 10,22 грн/євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,12 грн/євро, з продажу - в межах 10,12-10,30 грн/євро.

Середній курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 28 травня знизився на 0,4% і сьогодні складає 0,2434/0,2543 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2375-0,2450 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2520-0,2680 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,07/8,10 грн, євро - 10,00/10,20 грн, рубль - 0,2400/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,075/8,115 грн, євро - 10,00/10,30 грн, рубль - 0,2480/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США - 8,05/8,09 грн, євро - 10,00/10,25 грн, рубль - 0,2460/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 29 травня, становить: гривні до долара США - 7,9925, до євро - 10,043376, до російського рубля - 0,25112.