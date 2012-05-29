Банкіри заявляють про готовність боротися з шахрайством у період Євро-2012

Українські банкіри заявляють про готовність боротись із шахрайством у період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тімонькін, разом з підготовкою спортивних арен, розвитком транспортної і готельної інфраструктури, до Євро-2012 готувались і українські банки.

Так, за словами банкіра, практично всі банки на період проведення чемпіонату встановили плаваючий, триваліший, графік роботи своїх відділень, і провели тренінги для персоналу, який безпосередньо працює з клієнтом.

Що стосується банкоматної мережі, то, як зазначив Б.Тімонькін, банкоматів у містах, які приймають чемпіонат, більш ніж достатньо, при цьому практично в усіх банкоматах присутнє англомовне меню і передбачена можливість здійснення операцій з чіп-картками.

За словами Б.Тімонькіна, не буде проблем і з наповненням банкоматів готівкою.

«Усі банки вжили ті чи інші заходи щодо частішої інкасації», - повідомив банкір.

У той же час він зазначив, що банкам так і не вдалося встановити банкомати на території стадіонів, на яких проходитимуть матчі Євро-2012, а також встановити автомати з продажу сувенірних монет.

У свою чергу, голова Комітета НАБУ з банківської інфраструктури і платіжних систем Юрій Яременко зазначив, що разом з підготовкою персоналу, відділень, мереж банкоматів і терміналів, банки готувалися і до можливих випадків шахрайства в період Євро-2012. При цьому, якщо від можливих проявів вандалізму банки вберегтися не можуть, то в боротьбі з кіберзлочинами все ж таки вжили ряд заходів.

«Ми всі розуміємо, що до нас приїдуть не лише вершки суспільства, - заначив Ю.Яременко. - Ми не можемо себе, звичайно, захистити від вандалізму, найімовірніше, такі прояви будуть, але це частина цієї субкультури, тому ми реально не можемо цьому перешкоджати. Швидко реагуватимемо, вирішуватимемо ці проблеми по мірі надходження».

При цьому Ю.Яременко повідомив, що банки вже тривалий час співробітничають з Міністерством внутрішніх справ, зокрема, з Управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю. Також у цьому процесі бере активну участь Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем (ЕМА).

Як повідомила керівник Форуму безпеки розрахунків і операцій платіжними картками Асоціації ЕМА Олеся Данильченко, банки мають можливість у режимі on-line обмінюватися інформацією про випадки шахрайства з платіжними картками, що значною мірою підвищує рівень безпеки таких операцій.

«Кожен банк, виявивши загрозу, розміщує повідомлення, яке одержують решта учасників обміну, вони можуть оперативно відреагувати, виконавши превентивні заходи з блокування, перевипуску картки, тобто все, що стосується будь-яких погроз шахрайському використанню картки», - повідомила О.Данильченко.

Боротися з кіберзлочинцями готові і безпосередньо органи МВС. Так, заступник начальника Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України Леонід Тимченко повідомив, що з лютого цього року в кожному регіоні країни працює спеціальний підрозділ для боротьби з такого роду злочинами.

«На сьогодні, і не тільки, на період проведення чемпіонату Євро-2012 на території України, в регіональних підрозділах є оперативні співробітники, які готові 24 години на добу оперативно реагувати на виявлені випадки шахрайства, випадки встановлення скімінгових пристроїв (скімінг - незаконне прочитування інформації з платіжної картки — УНІАН), чи використання підробних платіжних карток», - зазначив Л.Тимченко.

Він повідомив, що вперше скімінговий пристрій був виявлений в Україні в 2007 році, при цьому в подальші роки кількість випадків скімінгу стабільно збільшувалася. В цілому збільшення кількості кіберзлочинів безпосередньо залежить від розвитку Інтернету.

«Тенденція йде виключно до збільшення, але я можу сказати, що 2011 рік це, мабуть, був пік кіберзлочинності, і я думаю, що 2012 рік навряд чи дуже відрізнятиметься», - каже Л.Тимченко.

Він повідомив, що за даними ЕМА, в 2011 році було виявлено 45 скімінгових пристроїв або слідів від їх встановлення, при цьому з початку 2012 року таких пристроїв виявлено вже 26.

Як повідомив Л.Тимченко, законодавством України за такого роду злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У той же час О.Данильченко зазначила, що збільшення кількості випадків скімінгу може пояснюватися не лише розвитком кіберзлочинності, а й тим фактом, що банки налагодили достатньо ефективну систему виявлення таких випадків і, відповідно, тепер фіксується більше фактів шахрайства.

В цілому, за словами О.Данильченко, щоб не стати жертвою кіберзлодіїв, досить виконувати три прості правила — не передавати платіжну картку третім особам, не розголошувати PIN-код і постійно контролювати обсяг коштів на картці, оформивши в банку sms-інформування зміни балансу рахунку.

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