До кінця року Україна може узгодити з МВФ нову програму співпраці — експерт

До кінця року Україна може узгодити з Міжнародним валютним фондом (МВФ) нову програму співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив експерт з економічних питань Олег Устенко.

«Місія приїхала, вона відпрацювала, технічна місія має виїхати до Вашингтона, працювати від сьогоднішнього моменту два тижні у Вашингтоні. Найраніше, коли ми можемо чекати серйозної заяви з вашингтонського офісу МВФ, це через три тижні, починаючи із сьогоднішнього дня. Сказати, що воно буде позитивним — достатньо низький шанс», - каже він.

О.Устенко передбачає, що нинішня програма stand-by буде завершена. «Ми маємо розраховувати, на мій погляд, на цілком нову угоду в роботі з МВФ...» - вважає експерт.

На його думку, нова програма співпраці з фондом може бути узгоджена до кінця 2012 року. «Якщо нове рішення буде проанонсоване відразу після виборів, то, найімовірніше, в листопаді вестимуться активні переговори, у грудні, можливо, числа 20-го вони будуть завершені з таким розрахунком, щоб у січні (2013 року — УНІАН) почали надходити нові гроші», - зазначив О.Устенко. Він також чекає, що в такому разі умови співпраці з фондом можуть бути посилені стосовно України. В той же час, каже він, сума кредиту не буде для країни принциповим питанням.

Експерт, як варіант, припускає, що сума кредиту складе близько 10 млрд дол. - на 24 місяці по 1-1,5 млрд дол.

У той же час фонд, найімовірніше, вимагатиме від України переходу до плаваючого курсоутворення і скорочення дефіциту державного бюджету.

За словами фінансового аналітика Еріка Наймана, в найближчі 18 місяців Україна має повернути МВФ 8 млрд дол. До кінця року країна має погасити зовнішні борги на суму 2,4 млрд дол., у 2013 році — 6 млрд дол. У зв'язку з цим експерт вважає, що Україні вигідніше буде домовитися з фондом про продовження співпраці. «Україні вигідно буде повернутися за стіл переговорів. І я думаю, що Україна повернеться і піде на поступки МВФ...», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня група експертів Міжнародного валютного фонду, яка знаходилася з візитом в Україні з 21 по 28 травня 2012 року з метою обговорення питань у рамках Консультацій за Статтею IV в 2012 році, завершила роботу.

За підсумками роботи місії фонду було заявлено, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, які стосуються підвищення цін на газ для населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

МВФ покращив прогноз інфляції в Україні

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця цього року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ в розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.