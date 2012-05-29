Податківці з початку року виявили 23 тис. нелегальних працівників
15:13, 29 травня 2012Фінанси
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Податківці з початку року виявили 23 тис. працівників, з якими підприємства-роботодавці не уклали трудових договорів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).
За підсумками перевірок суб'єктів господарювання податківці встановили порушення податкового законодавства в питанні виплати заробітної плати в 92% випадків, унаслідок чого було донараховано 111 млн. грн податку на доходи фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій.
Крім того, до державної реєстрації було залучено більш як 13 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без держреєстрації.
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