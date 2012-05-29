На міжбанку у вівторок торги закрилися котируваннями 8,0825/8,0875 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0770/8,0850, до 12:00 ціни піднялися до 8,0875/8,0940. НА час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0825/8,0875 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2537/0,2541, до 12:00 ціни впали - 0,2532/0,2536. На час закриття ціни досягли мінімуму 0,2510/0,2514. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,1950 (+0,2725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2510/1,2575.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1390/10,1510, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1495/10,1615. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися - 10,1325/10,1430.

Ділер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що в основному угоди укладалися на рівні 8,08 грн/дол., при цьому до полудня ціни зросли. НБУ на ринок поки що не виходив.

«Ситуація відносно стабільна, угоди укладали на рівні 8,08 грн/дол., при цьому були угоди і по 8,0750 грн/дол. Проте ближче до полудня рівні підвищилися до 8,08-8,09 грн/дол.», - повідомив банкір.

Нагадаємо, що Національний банк України 23 і 24 травня виходив на міжбанк з пропозицією продажу валюти. Представники НБУ заявляли, що востаннє регулятор продавав валюту на міжбанку в лютому ц.р.