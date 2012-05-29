На інфраструктуру до Євро-2012 Україна витратила 108 млрд грн. Держкошти - 47 млрд грн

Підготовка інфраструктури до Євро-2012, передбачена відповідною державною програмою на 2008-2012 роки, коштувала Україні близько 108 млрд грн, з яких 47 млрд грн, - державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення і економіки будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Петро Губень сьогодні під час круглого столу «Євро-2012: крах надій ринку нерухомості?».

За його даними, у 2008 році в рамках програми бути освоєно 1,7 млрд грн, в 2009 році - 1,7 млрд грн, в 2010 році - 7,8 млрд грн, в 2011 році - 13,8 млрд грн, в 2012 році - близько 4 млрд грн.

П.Губень уточнив, що програма передбачає завершення будівництва і реконструкцію деяких об'єктів у грудні поточного року.

Зокрема, у рамках програми було побудовано три стадіони в Києві, Харкові і Львові, реконструйовано аеропорти, тренувальні бази в Львівській, Київській і Донецькій областях, реконструйовано автодороги на маршрутах Євро-2012 (у 2011 році на ці цілі витрачено близько 6 млрд грн).

П.Губень додав, що на сьогодні у рамках підготовки до чемпіонату побудовано і реконструйовано 44 готелі на 4465 номерів, відремонтовано 24 гуртожитки на 11 тисяч місць. Також приведено у належний стан 12 пам'ятників культурної спадщини.

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