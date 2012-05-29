Уболівальники витратять 3,5 млрд грн під час Євро-2012 в Україні - експерт

Уболівальники витратять 3,5 млрд грн під час проведення Євро-2012 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Ліги експертів України Андрій Гусельников сьогодні в ході круглого столу «Євро-2012: крах надій ринку нерухомості?».

«Безумовно, на ринок нерухомості не вплине проведення Євро, тому що якщо ми максимально порахуємо, то гроші, які привезуть сюди вболівальники, становитимуть не більше ніж 3,5 млрд грн. Але підготовка до Євро повинна не просто вплинути, а стати якимсь локомотивом для економіки України», - вважає експерт.

За словами А. Гусельникова, кількість уболівальників на Євро-2012 буде обмежена кількістю посадочних місць на стадіонах у містах, що приймають чемпіонат, а їх налічується близько 800 тис.

За його прогнозами, 70% уболівальників приїдуть з-за кордону, 30% становитимуть українці.

А.Гусельников відзначив, що кошти, які одержить Україна від проведення футбольного чемпіонату, включатимуть гроші від продажу квитків і від продажу послуг (розміщення, харчування, сувеніри).

За підрахунками президента Ліги експертів України, у Києві на НСК «Олімпійський» (70 тис. місць) буде продано квитків на 445 млн. грн, послуг — на 1,1 млрд грн. «Виходить сума близько 1,5 млрд грн. При цьому капіталовкладення у ринок житлової нерухомості Києва і Київської області у 2011 році становили 43 млрд грн. При нескладному математичному підрахунку ми побачимо, що гроші, які привезуть уболівальники в місто Київ, становитимуть лишень 4% загальної суми капіталовкладень, які ми порахували за 2011 рік», - сказав він.

За оцінками експерта, у Донецьку (стадіон на 51 тис. місць) буде продано квитків на 239 млн. грн, послуг — на 700 млн. грн. «Разом це вийде близько 900 тис. грн. Співвідношення до капіталовкладень, які ми спостерігали у 2011 році в ринок житлової нерухомості, лише 5%», - додав він.

У Львові (стадіон на 34 тис. місць), як підрахував А.Гусельников, буде продано квитків на 76 млн. грн, послуг — на 420 млн. грн, що в сумі становитиме близько 0,5 млрд грн, а співвідношення до капіталовкладень у нерухомість - близько 4%.

При цьому очікується, що в Харкові (стадіон на 38 тис. місць) квитків продадуть на 84 млн. грн, послуг — на 460 млн. грн, що в сукупності становитиме близько 0,5 млрд грн, а співвідношення до капіталовкладень у нерухомість - близько 5%.

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