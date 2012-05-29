Мінфін на аукціоні у вівторок залучив до держбюджету рекордні 4,3 млрд грн

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 29 травня, залучило до державного бюджету 4,327 млрд грн (за курсом НБУ), повідомляється на сайті міністерства.

Ця сума залучення є рекордною для аукціонів з продажу ОВДП, проведених Мінфіном у 2012 році.

Згідно з повідомленням, за облігаціями з індексованою вартістю терміном обігу 3 роки залучено 50,175 млн. грн (середньозважений рівень прибутковості становив 9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 12 місяців, - 235,13 млн дол. (9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 2 роки, - 150,04 млн дол. (9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 3 роки, залучено 150 млн дол. (9,45%).

Також повідомляється, що на сьогоднішньому аукціоні Мінфін задовольнив всі заявки на купівлю ОВДП.

Нагадаємо, що експерти «ІНГ Банк Україна» відзначали високу вірогідність нульового попиту на сьогоднішньому аукціоні з урахуванням зростання ставок на вторинному ринку ОВДП.

У банку звертали увагу на те, що за тиждень рівень ліквідності банківської системи знизився на 10% - до 16,9 млрд грн (при цьому ще 1,8 млрд грн інвестовано у депозитні сертифікати НБУ).

Як відзначили експерти, зниження рівня ліквідності і коливання обмінного курсу підвищили ставки грошового ринку і прибутковості ОВДП на вторинному ринку. Більш вираженим було зростання більш довгострокових ставок грошового ринку - зокрема, ставка за 1-місячними кредитами за тиждень зросла на 233 б.п. - до 9.5%, тоді як ставка «овернайт» зросла лише на 21 б.п. Водночас зростання ставок ОВДП на вторинному ринку відбувалося по всій довжині кривої прибутковості, а найзначнішим було зростання ставок за короткостроковими паперами. «Поточні ринкові умови, ймовірно, перешкодять відновленню попиту інвесторів на 12-місячні ОВДП. Крім того, якщо сьогодні ми спостерігатимемо ринковий попит, то, швидше за все, ставки заявок перевищуватимуть рівень ставок відсікання, що призведе до відсутності результату», - говорили в «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 24 травня Мінфін залучив до держбюджету 131,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, у січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.