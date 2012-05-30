Середній курс купвлі/продажу долара в середу трохи підвищився

У середу вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн/дол., продають - по 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився, порівняно з вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,035-8,10 грн/дол., з продажу - в межах 8,09-8,14 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% відучора і в середу складає 9,99 грн/євро, продажу - також на 0,6% - до 10,17 грн/євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,07 грн/євро, з продажу - в межах 10,12-10,25 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 травня знизився на 0,4% і сьогодні складає 0,2422 грн/рубль, продажу - на 0,8% - до 0,2521 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2475 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2500-0,2680 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,08/8,10 грн, євро - 9,98/10,18 грн, рубль - 0,2400/0,2510 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,075/8,115 грн, євро - 9,95/10,30 грн, рубль - 0,2460/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: долар США - 8,06/8,105 грн, євро - 9,90/10,15 грн, рубль - 0,2440/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 травня, становить: гривні до долара США - 7,9925, до євро - 10,009008, до російського рубля - 0,2491.