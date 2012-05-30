Нацбанк спростив правила обміну валюти на період Євро-2012

Національний банк України спростив правила обміну готівкової валюти на період проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу - з 1 червня до 10 липня 2012 року.

Спрощення порядку обміну валюти закріплене постановою НБУ № 207 від 24 травня 2012 року. Постанова набуває чинності з 1 червня 2012 року.

У документі вказується, що зміни впроваджуються з метою забезпечення вільного обміну іноземної валюти нерезидентами - організаторами, учасниками, гостями фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Згідно з постановою НБУ, упродовж зазначеного періоду банки (фінансові установи) здійснюють операції з купівлі у фізичних осіб-нерезидентів готівкової іноземної валюти без оформлення довідки-certificate за формою №377.

При цьому встановлюється, що квитанції за формами №377-А і №377-К про здійснення валютообмінної операції є підставою для проведення до 10 липня 2012 року фізособами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних гривень на готівкову інвалюту за умови пред'явлення документа, що засвідчує особу і підтверджує її резидентність.

Також вказується, що перший примірник цих квитанцій залишається в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну іноземної валюти, в якому здійснено зворотний обмін.

Крім цього, НБУ зобов'язав банки (фінансові установи) розмістити в касах і в пунктах обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці інформацію українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізособами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на інвалюту за умови пред'явлення квитанції за формою №377-А чи №377-К і документа, що посвідчує особу і підтверджує її резидентність.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов'язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис грн при пред'явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначеної суми працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).