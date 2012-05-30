Міжбанк середи: відкриття торгів - 8,0750/8,0850 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0750/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2480/84, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,0580/10,0720. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2452/54 (вівторок — 1,2557/59).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0200.