Хорошковський каже, що закони про держзакупівлі треба змінювати, бо не захищають від корупції
Чинне нині законодавство про державні закупівлі не забезпечує необхідного захисту від корупційних дій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з громадськими організаціями перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.
За його словами, тендерні комісії у ряді випадків не є сьогодні бар'єром проти корупції, часто стають каталізатором відповідних протиправних дій.
В.Хорошковський також додав, що правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією у сфері тендерних закупівель. Проте, за його словами, цього поки що недостатньо для ефективної протидії корупції.
За словами В.Хорошковського, тільки внесення необхідних змін до законодавства дасть змогу ефективно боротися з корупційною складовою у сфері держзакупівель.
У зв'язку з цим В.Хорошковський доручив всім причетним до цієї сфери розробити в місячний термін зміни до законодавства, які повинні ефективно протидіяти корупції у сфері держзакупівель.