Основним покупцем валютних ОВДП на вчорашньому аукціоні міг виступати ВТБ - експерт

Основним покупцем номінованих у валюті облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на вчорашньому аукціоні міг виступати російський «Внешторгбанк» (ВТБ), вважає аналітик компанії "Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

Він зазначив, що напередодні розрахунків за кредитом, залученим Україною у ВТБ, термін повернення якого настає протягом найближчих двох тижнів, вчора Мінфін залучив кошти приблизно на четверту частину виплати, «що буде сприяти успішному вирішенню боргових виплат за зовнішнім боргом у червні».

«Спочатку Мінфін оголосив пропозицію шести різних облігацій, максимально дотримуючись графіка, проте один із майбутніх інвесторів, ймовірно, був зацікавлений в розміщенні саме 3-річної облігації, а не з терміном погашення через 2,6 року. І це могло стати причиною додаткової пропозиції ще одного випуску облігацій, номінованих у доларах США»- говорить Т.Котович.

Експерт повідомив, що з трьох випусків ОВДП, номінованих у гривні, попит був лише на 12-місячну облігацію і 3-річну індексовану в гривні облігацію.

При цьому Мінфін знову не задовольнив неконкурентну заявку на 12-місячну облігацію. У той же час, було розміщено 50 млн грн облігацій з індексацією на курс гривня/долар.

Основні ж запозичення в доларах США були здійснені шляхом розміщення трьох випусків облігацій. Найбільший обсяг був залучений за 12-місячною облігацією в сумі 235,07 млн дол, а ще дві довші облігації були розміщені майже в рівних обсягах: 2-річну облігацію було розміщено в сумі 150,04 млн дол, а 3-річну - на суму 150 млн дол.

«Всього Мінфін залучив 535,17 млн дол за ставками 8,90-9,45%, що дозволило йому частково рефінансувати майбутні червневі валютні виплати. У той же час, враховуючи заяви, що кредит буде частково оформлений валютними ОВДП, основним покупцем міг виступати сам ВТБ, як безпосередньо, так і через місцеве представництво банку »- вважає Т.Котович.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 29 травня, залучив до державного бюджету 4,327 млрд грн (за курсом НБУ).

Дана сума залучення є рекордною для аукціонів з продажу ОВДП, проведених Мінфіном у 2012 році.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко повідомив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення кредиту в розмірі 2 млрд дол, термін погашення якого минає в червні.

За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 млн дол суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн дол буде залучений новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол буде рефінансований шляхом випуску цінних паперів.

При цьому джерело повідомило, що умови виділення кредиту та розміщення паперів на сьогоднішній день ще обговорюються.

Довідка УНІАН. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненому 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. повинен бути погашений кредит на 2 млрд дол, залучений урядом два роки тому від російського «Внешторгбанка» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.