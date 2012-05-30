Капітальні інвестиції України в I кварталі зросли на 23,2%

В Україні за підсумками січня-березня 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій сягнув 48,123 млрд грн, що на 23,2% більше за показник січня-березня 2011 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у I кварталі 2012 року була такою: кошти державного бюджету – 1,2 млрд грн, кошти місцевих бюджетів – 0,68 млрд грн, власні кошти підприємств і організацій – 32,07 млрд грн, кредити банків та інші позики – 6,05 млрд грн, кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 4,86 млрд грн, інші джерела фінансування – 3,27 млрд грн.

Основне зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року було зафіксоване в торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування — 53,5%, в діяльності готелів і ресторанів — 52,6%, у діяльності транспорту і зв'язку — 51,9%, у будівництві — 40,3%.

При цьому спад обсягів освоєних капітальних інвестицій зафіксовано у рибальстві і вирощуванні риби — 22,6%, державному управлінні — 13,5% та освіті — 9,2%.

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні-березні 2012 року була такою: сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 2,3 млрд грн, рибальство і вирощування риби – 5,6 млн. грн, промисловість — 15,98 млрд грн, будівництво – 7,35 млрд грн, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 5,7 млрд грн, діяльність готелів і ресторанів – 367,7 млн. грн, діяльність транспорту і зв'язку – 6,39 млрд грн, фінансова діяльність – 1,11 млрд грн, операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 6,78 млрд грн, державне управління – 711,8 млн. грн, освіта – 271,1 млн. грн, охорона здоров'я і надання соціальної допомоги – 288,3 млн. грн, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 862,4 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами за темпами зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у січні-березні 2012 до аналогічного періоду 2011 року стали Полтавська обл. - на 84,1%, до 2,17 млрд грн, АР Крим – на 81,5%, до 3,24 млрд грн, Київська обл. - на 68,1%, до 4,14 млрд грн, Івано-Франківська обл. - на 57,3%, до 0,92 млрд грн. і Луганської обл. - на 51%, до 1,38 млрд грн. Спад зафіксовано в чотирьох областях, насамперед у Хмельницькій - на 20,3%, до 0,56 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал – 209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше за показник січня-грудня 2010 року.