МММ оголосила про призупинення виплат своїм вкладникам

Засновник фінансової піраміди МММ-2011Сергій Мавроді у своєму відеозверненні, розміщеному на сайті організації, заявляє про необхідність ввести мораторій на виплати вкладів орієнтовно на 3 місяці.

«Зараз варто було б добровільно ввести мораторій на виплату, не забирати гроша протягом хоча б місяця-двох. Розумію, що звучить страхітливо, але що таке місяць-два? Отримаєте ви всі свої гроші...», - сказав він, відзначивши згодом, що мораторій треба ввести хоча б на 3 місяці.

С.Мавроді заявляє, що вкладники повинні домовитися між собою не забирати гроші з організації. «Все зараз залежить від вашої поведінки... Треба якнайскоріше перевести все в нормальне русло, і все піде знову чудово», - сказав він.

Як повідомляється у ЗМІ, у всіх філіях фінансової піраміди МММ-2011, заснованої Сергієм Мавроді, повністю припинено виплати вкладів.

Як пише видання «Юрист онлайн», у терміновому порядку припиняють свою роботу офіси і осередки системи МММ-2011, уся готівка, що зберігається в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку була вивезена в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулено і заблоковано.

Як повідомляють самі учасники системи, зв'язок із так званими десятниками і сотниками системи повністю втрачено, виплати справді припинено. У разі, коли все ж таки вдається зв'язатися з адміністраторами піраміди, вкладники чують однакову відповідь: «Піраміда завалилася, всіх попереджали, грошей немає і не буде».

У свою чергу «Коментарі» повідомляють, що засновник піраміди Сергій Мавроді визнав факт припинення виплат. «У зв'язку з припиненням виплат виграшів просимо всіх учасників системи не піддаватися паніці і звернутися до своїх десятників для забезпечення повернення вкладів. Точні терміни можна уточнити у своїх десятників», - написав Мавроді у своєму блозі.

Водночас вкладники з різних міст України пишуть на форумах і на сторінках Facebook про масове закриття офісів МММ-2011у регіонах. Також масово звучать заяви про відмову МММ-2011 повернути вклади.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг вже не раз заявляла про те, що юридична особа «МММ-2011» не має статусу фінустанови і відповідних ліцензій для здійснення діяльності, тобто не може залучати вклади громадян.

Крім того, Нацкомфінуслуг запропонувала встановити кримінальну відповідальність за створення фінансових пірамід.

Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року у Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві білборди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства у Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн. чоловік.

Учасники МММ-2011 в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися такими ж, як і 17 років тому. Проте українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду.