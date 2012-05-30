Котирування на закритті міжбанку в середу становили 8,0840/8,0890 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0750/8,0850, до 12:00 ціни піднялися до 8,0830/8,0890. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0840/8,0890 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2480/0,2484, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2481/0,2485. На час закриття ціни досягли рівня 0,2481/0,2485. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,6300 (+0,4350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2425/1,2505. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0580/10,0720, до 12:00 ціни пішли вгору 10,0615/10,0730. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,0555/10,0655.

Ділер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що в основному угоди укладалися на рівні 8,08-8,085 грн/дол.

«Нацбанк на ринок не виходив, та для цього не було необхідності, ринок і так був достатньо стабільним», - повідомив банкір.

При цьому він відзначив, що обсяги торгів порівняно з попередніми днями знизилися.

Нагадаємо, що Національний банк України 23, 24 і 29 травня виходив на міжбанк із пропозицією продажу валюти. Представники НБУ заявляли, що востаннє регулятор продавав валюту на міжбанку в лютому ц.р.