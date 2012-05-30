Азаров очікує спекуляцій при ратифікації у ВР договору про ЗВТ СНД
Ашгабат.Прем'єр-міністр України Микола Азаров очікує спекуляцій із боку деяких сил при ратифікації у Верховній Раді договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам на брифінгу в Ашгабаті.
«Оскільки у нас зараз уже повним ходом йде підготовка до виборів, виборча кампанія, тому я уявляю, скільки буде спекуляцій на цю тему», - заявив М.Азаров.
При цьому він зазначив, що ратифікація цього договору й участь у ЗВТ принесе економічну користь країнам, які приєдналися до документа.
«Хай ті, хто хочуть спекулювати, дадуть відповідь на просте питання: для нас це вигідно?» - сказав М.Азаров.
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