Пшонка: ГПУ припинятиме будь-які спроби тиску на підприємців

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка запевняє, що Генпрокуратура припинятиме будь-які спроби тиску на підприємців, незалежно від того, хто за цим стоїть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання, чи реагуватимуть органи прокуратури на порушення, зокрема з боку окремих членів сім’ї Президента Віктора Януковича.

«Я щось не зустрічав ні у старому Кримінально-процесуальному кодексі, ні в новому розуміння сім’ї, як ви говорите… Недоторканних перед законом немає. Усі порушення повинні припинятися у рамках діючого законодавства», - сказав В.Пшонка.