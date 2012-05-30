Тиск органів контролю на підприємців набув небезпечної тенденції - Пшонка

Тиск на підприємців з боку контролюючих органів набув небезпечної тенденції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Останнім часом Генеральна прокуратура України зафіксувала небезпечну тенденцію тиску на підприємців з боку контролюючих органів. Податкова, міліція, Служба безпеки, та ж прокуратура стали буденним страхіттям для підприємців», - сказав В.Пшонка.

За його словами, сьогодні в Україні діють 89 контролюючих відомств, 63 з яких мають право зупинити, закрити діяльність господарчого суб’єкту.

При цьому В.Пшонка зазначив, що контролюючі правоохоронні органи здійснюють перевірки суб’єктів підприємництва з особливим інтересом, хоча результати цих перевірок носять нульовий характер.

«Не встигла закінчити перевірку одна структура, приходить інша. Тобто швидкість стуку в двері перевищує швидкість звуку», - сказав генпрокурор.

Він зауважив, що протягом минулого року та з початку цього року контролюючі органи провели 3 млн перевірок, склавши понад 8 млн протоколів. При цьому понад 6 млн осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, а понад 442 тисячі суб’єктів господарювання призупинили діяльність, 250 тисячам призупинено реєстрацію.

«Тобто була перевірка кожного підприємця, на кожного складено по 3 адміністративних протоколи, діяльність кожного шостого призупинено», - зазначив В.Пшонка, додавши, що багато перевіряючих виходять за межі територіальних одиниць, які їм підпорядковані.

«Якщо почитати перевірки, то вони практично під копірку написані – один і той же текст», - наголосив генпрокурор.