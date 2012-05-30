Янукович схвалив положення про секретаріат Національної соціально-економічної ради

Президент України Віктор Янукович схвалив положення про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Згідно з рішенням, секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради є постійно діючим органом, що здійснює відповідно до Закону «Про соціальний діалог в Україні» організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Секретаріат утворюється у складі 15 осіб: секретаря Національної ради, заступника секретаря Національної ради та інших працівників секретаріату, які є державними службовцями.

Указ визначає, що Секретаріат очолює секретар Національної ради, який призначається на посаду за поданням Президії Національної ради та звільняється з посади Президентом України.

Фінансування діяльності секретаріату Національної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Секретаріат Національної ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Цим же указом В.Янукович доручив Кабінету міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо віднесення посад працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради до відповідних категорій посад державних службовців та визначення умов оплати праці таких працівників.

Уряд має вживати заходів щодо сприяння діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради та її секретаріату, в тому числі опрацювати питання стосовно забезпечення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради приміщенням у місті Києві.

Крім того, Кабмін має передбачати при підготовці проектів законів про державний бюджет України на 2013 та наступні роки видатки на забезпечення діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради та її секретаріату.