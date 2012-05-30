Антикорупційний комітет може ініціювати перевірку корупційних порушень

Президент України Віктор Янукович дозволив Національному антикорупційному комітету вносити пропозиції щодо проведення в установленому порядку перевірок фактів вчинення корупційних правопорушень.

Про це йдеться в указі «Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний комітет», розміщеному на сайті глави держави.

Зокрема, Президент доповнив відповідний підпункт до розділу про права комітету.

Також В.Янукович розширив перелік основних завдань комітету. Так, комітет має готувати пропозиції щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері запобігання і протидії корупції; здійснювати системний аналіз стану протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції.

Національний антикорупційний комітет має розробляти пропозиції щодо формування і реалізації антикорупційної стратегії та антикорупційних заходів, спрямованих, зокрема, на вдосконалення законодавства та усунення наявних у ньому протиріч, готувати пропозиції щодо поліпшення координації та взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання і протидії корупції.

Серед нових завдань - розроблення пропозицій щодо спрощення дозвільних та інших процедур ведення малого і середнього бізнесу та усунення причин, які зумовлюють правопорушення у цій сфері; сприяння реалізації рекомендацій GRECO, інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищенню ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері; сприяння науково-методичному забезпеченню з питань протидії корупції.