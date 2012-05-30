МММ-2011 спростовує заяви про те, що піраміда завалилася

МММ-2011 на своєму сайті розмістило заяву, в якій спростовує інформацію про те, що фінансова піраміда завалилася.

«Зараз ЗМІ активно займаються створенням панічних настроїв серед учасників нашої системи шляхом відвертої брехні про те, що МММ-2011 розвалилося й сам Мавроді про це оголосив. Нічого подібного система зараз не зазнає», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на сьогодні МММ-2011 має «певні проблеми зі збитковими структурами, але над їх вирішенням активно працюють». «У нашій структурі все відмінно, і всім усе платиться», - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, видання «Юрист онлайн» повідомило, що у терміновому порядку припиняють свою роботу офіси й осередки системи МММ-2011, вся готівка, що знаходилася в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку була вивезена в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулено й заблоковано.

Як повідомляють самі учасники системи, зв'язок із так званими десятниками і сотниками системи повністю втрачено, виплати дійсно припинено. У разі, коли все ж таки вдається зв'язатися з адміністраторами піраміди, вкладники отримують однакову відповідь: «Піраміда завалилася, всіх попереджали, грошей немає і не буде».

У свою чергу «Коментарі» повідомляють, що засновник піраміди Сергій Мавроді визнав факт припинення виплат. «У зв'язку з припиненням виплат виграшів просимо всіх учасників системи не піддаватися паніці й звернутися до своїх десятників для забезпечення повернення вкладів. Точні терміни можна уточнити у своїх десятників», - написав Мавроді в своєму блозі.

Водночас вкладники з різних міст України пишуть на форумах і на сторінках Facebook про масове закриття офісів МММ-2011 у регіонах. Також масово звучать заяви про відмову МММ-2011 повернути вклади.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг вже не раз заявляла про те, що юридична особа «МММ-2011» не носить статус фінустанови і не має відповідних ліцензій для здійснення діяльності, тобто не може залучати вклади громадян.

Крім того, Нацкомфінпослуг запропонувала встановити кримінальну відповідальність за створення фінансових пірамід.

Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року в Києві й регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади більше 10 млн осіб.

Учасники МММ-2011 в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими ж, що й 17 років тому. Проте, українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду.