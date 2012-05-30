Мін'юст визначено державним органом з питань банкрутства - указ

18:45, 30 травня 2012
Фінанси
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Президент України Віктор Янукович визначив Міністерство юстиції України державним органом з питань банкрутства.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент вніс відповідні зміни до Положення про Міністерство юстиції України.

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