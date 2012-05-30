Мін'юст визначено державним органом з питань банкрутства - указ

Президент України Віктор Янукович визначив Міністерство юстиції України державним органом з питань банкрутства. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Зокрема, Президент вніс відповідні зміни до Положення про Міністерство юстиції України. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект про вдосконалення процедури банкрутства винесено на громадське обговорення

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