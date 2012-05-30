У міліції бачать складнощі із притягненням Мавроді до відповідальності

У міліції бачать складнощі із притягненням засновника фінансової піраміди МММ-2011 Сергія Мавроді до відповідальності, оскільки він попереджав вкладників про те, що вони можуть втратити свої гроші.

Про це повідомив УНІАН начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

Коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про припинення виплати вкладів у всіх відділеннях МММ-2011, він сказав, що до держслужби із боротьби з економічними злочинами не надходило жодної заяви від українських вкладників МММ-2011.

Як відзначив В.Поліщук, якщо таке звернення до міліції буде, то проводитиметься відповідна дослідча перевірка. Проте, за його словами, реально притягнути С.Мавроді до відповідальності буде досить складно, оскільки засновник піраміди попереджав людей про те, що вони можуть втратити свої гроші.

"Крім того, впродовж півроку за допомогою ЗМІ міліція давала коментарі, що люди можуть втратити гроші, ми попереджали, що немає достатніх законодавчих важелів, щоб убезпечити вкладників", - пояснив В.Поліщук.

Тобто, сказав він, С.Мавроді своїми попередженнями убезпечив себе від притягнення до відповідальності за статтею про шахрайство. "Мабуть, буде відмовлено у порушенні кримінальної справи", - сказав В.Поліщук.

При цьому він не виключив, що за наявності заяв від громадян правоохоронні органи розглядатимуть можливість іншої класифікації дій С.Мавроді.