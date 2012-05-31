Російський рубль упав до мінімуму з липня 2009 року

За даними ММВБ, курс долара перевищив рівень 32,89 рубля, повідомляють «Известия».

Згідно з повідомленням, курс долара перевищив рівень 32,89 рубля, після відкриття торгів в четвер піднявшись до максимуму з серпня 2009 року.

Як свідчать дані біржі ММВБ-РТС, долар до 10.15 мск подорожчав на 13 копійок до закриття середи - до 32,89 рубля.

До 10.30 мск долар дорожчав на 21 копійку до закриття середи - до 32,97 рубля, таким чином, рубль вийшов на мінімум з липня 2009 року.

Раніше в середу рубль впав до восьмимісячного мінімуму. Негатив на ринку був спровокований проблемами периферійних країн єврозони і підозрами на майбутню рецесію в Китаї.