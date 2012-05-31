Податкова перевірить законність використання електронних грошей

Органи податкової міліції вважають доцільним врегулювати питання використання в Україні електронних грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної податкової служби України - начальник податкової міліції Андрій Головач на брифінгу для преси в четвер в рамках Міжнародної конференції «Формування сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами».

Він зазначив, що боротьба зі злочинами, пов'язаними з використанням новітніх технологій, є на сьогодні одним із пріоритетних напрямків у роботі податкової міліції України.

«Одним із пріоритетів є боротьба зі злочинами, які пов'язані з використанням сучасних технологій, - зазначив А.Головач. - У цьому контексті ми будемо розглядати питання законності навіть існування електронних грошей в Україні. Тому що, дійсно, у нас є певна проблематика, яку ми узагальнюємо сьогодні і вивчаємо разом з Національним банком України, питання взагалі законності існування деяких грошових систем».

При цьому А.Головач підкреслив, що всі заходи, пов'язані з врегулюванням використання електронних грошей в Україні, будуть проводити поступово.

«Я думаю, що ми в спокійному ритмі будемо це робити, і до кінця року у нас є ще час для того, аби визначитися щодо кроків з вирішення даної проблематики», - сказав він.