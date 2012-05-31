Мавроді заявив про створення нової піраміди МММ-2012

Скандально відомий засновник пірамід МММ і МММ-2011 Сергій Мавроді оголосив про створення нової фінансової піраміди МММ-2012, яка покликана допомогти своїй попередниці.

Про це С.Мавроді заявив у себе на сайті.

Він визнав, що у вкладників на тлі негативних повідомлень у ЗМІ почалася паніка.

«На жаль, доводиться констатувати, що в Системі все ж почалася паніка. Останньою краплею стали позавчорашні радісні крики всіх практично ЗМІ про нову кримінальну справу по шахрайству. Нібито вже порушена. (Брехня, насправді. Як завжди. Але тут вже!..) Учасників теж можна зрозуміти. Нерви не сталеві», - написав С.Мавроді.

У зв'язку з цим він заявив про введення режиму «спокій» до 15 червня.

С.Мавроді також уточнив, що і після 15 червня будуть введені жорсткі обмеження на виплати.

Водночас він визнав, що ці заходи не можуть врятувати ситуацію, оскільки приплив нових вкладників опустився практично на нульовий рівень.

«А тому! Враховуючи все вищесказане ... З цього моменту створюється нова піраміда, МММ-2012. Стара не закривається, тобто обидві піраміди, стара і нова, МММ-2011 і МММ-2012, будуть функціонувати відтепер паралельно», - заявив С.Мавроді.

Він уточнив, що правила й умови будуть ті ж самі, що й раніше, а нова піраміда буде допомагати попередній.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня у всіх філіях фінансової піраміди МММ-2011, заснованій С.Мавроді, були повністю припинені виплати вкладів. Сам С.Мавроді також визнав факт призупинення виплат. «У зв'язку з призупиненням виплат виграшів просимо всіх учасників системи не піддаватися паніці і звернутися до своїх десятників для забезпечення повернення вкладів. Точні терміни можна уточнити у своїх десятників», - написав С.Мавроді в своєму блозі.