У травні річна інфляція в єврозоні знизилася до 2,4%
14:07, 31 травня 2012Фінанси
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Брюссель. За попередніми даними, у травні 2012 року річна інфляція (травень до травня) в зоні євро становитиме 2,4%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року річна інфляція становила в єврозоні 2,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 2,7%.
У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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