Податкові міліціонери різних країн домовилися працювати разом

Представники податкових поліцій України, Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі за участі Європейської Комісії домовились про спільне протистояння економічній злочинності.

Про це сказав начальник податкової міліції України Андрій Головач перед початком Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», йдеться у повідомленні пресс-служби ДПС України.

«В ході останніх зустрічей за сприяння Європейської Комісії ми досягли принципового розуміння необхідності об’єднання зусиль щодо боротьби з економічними злочинами. Не можуть бути ефективними локальні дії національних органів по протидії економічним зловживанням в умовах глобалізації і зниження бар’єрів для перетоку капіталів», - сказав А. Головач.

За його словами, сьогодні податкова міліція України вже успішно співпрацює із колегами з 68 світу. «Високий рівень нашої міжнародної співпраці - це лише одне зі свідчень високого професіоналізму і передового досвіду, який накопичений в нашій структурі», - підкреслив начальник податкової міліції.

У повідомленні пресс-служби ДПС також відзначається, що на Міжнародну конференцію «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з 16-ти країн світу. Також конференцію відвідали представники Європолу.