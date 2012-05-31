ВТБ погодив з Україною рефінансування більшої частини кредиту на 2 млрд дол.

Російський «Внєшторгбанк» (ВТБ) домовився з Міністерством фінансів України про рефінансування на дворічний термін значної частини одержаної Україною в 2010 році позики на 2 мільярди доларів, повідомив у четвер ВТБ.

Домовленості з цього кредиту, термін погашення якого настає у червні п.р., було досягнуто в ході візиту до Києва голови правління ВТБ Андрія Костіна.

Як сказано в прес-релізі, який є у розпорядженні агентства УНІАН, А. Костін провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Національного банку України Сергієм Арбузовим і міністром фінансів Юрієм Колобовим.

«Учасники зустрічі торкнулися широкого кола питань стратегічного співробітництва, зокрема, існуючої позики Міністерства фінансів України перед банком ВТБ, погашення якої буде здійснено на початку червня цього року. Обидві сторони домовилися про рефінансування значної частини цієї позики строком на два роки», - повідомляє ВТБ.

«Внєшторгбанк» при цьому заявив про свою зацікавленість у «розширенні співробітництва з урядом України і підтримці подальшого розвитку економіки країни».

Як повідомив раніше УНІАН, 23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення цього кредиту. За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 мільйонів доларів суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 мільйонів буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 мільярд буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит подовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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