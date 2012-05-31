Приватні інвестиції у підготовку туристичного сезону-2012 у Криму зросли на 49%

Приватні інвестиції у підготовку інфраструктури АР Крим до початку туристичного сезону у 2012 році зросли на 49%, порівняно з 2011 роком, — до 1 млрд грн.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

«У 2011 році у підготовку інфраструктури до курортного сезону приватний бізнес вклав 670 млн. грн, у курортний сезон 2012 року, у підготовку бізнес офіційно вклав понад 1 млрд грн», - сказав він.

За словами О.Лієва, розвитку інвестування в галузь сприяла, зокрема, трирічна Програма реформування і розвитку санаторно-курортного і туристичного комплексу Республіки Крим, прийнята Радою міністрів автономії у 2011 році, вартістю 270 млн. грн.

О.Лієв також відзначив, що ефективність програми визначатиметься не збільшенням кількості туристів, а зростанням надходжень до бюджету від галузі.

«Ми чекаємо збільшення від туризму не у кількості туристів, а у доході від туризму. Ми чекаємо збільшення частки туризму у загальній економіці з 6% до 15% і збільшення прямого доходу від туризму в 4 рази за три роки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні міністр курортів і туризму АР Крим повідомив журналістів, що у Криму в сезоні 2012 року працюватиме 558 пляжів, зокрема 219 безкоштовних пляжів загального користування, а також, що Міністерство курортів і туризму АР Крим має намір ввести категоризацію кримських пляжів.

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