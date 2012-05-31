"Газпром": домовленостей про перегляд контрактів з Україною немає

Москва. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявляє про відсутність домовленостей з українською стороною, навіть попередніх, про зміну контрактів. Про це він повідомив журналістам у Словенії, передає РІА «Новости».

"Насамперед, ми завжди відкриті для діалогу з нашими українськими колегами. Діалог ніколи не уривався - ми перебуваємо у постійному діалозі. Але що є абсолютно беззаперечним і що не можна піддавати якимсь сумнівам - Україна повинна в повному обсязі виконувати свої зобов'язання з транзиту російського газу до Європи на основі діючих контрактів, у повному обсязі виконувати контракт на закупівлю російського газу, оскільки наразі немає жодних навіть попередніх домовленостей про якісь зміни до цих контрактів", - сказав О.Міллер журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін заявив, що Україна добивається від "Газпрому" перегляду існуючих газових контрактів, а не отримання знижки до існуючої ціни на російський газ.

"Коли ми ведемо переговори з "Газпромом", ми не говоримо про зниження ціни, ми говоримо про умови перегляду контракту, щоб він відповідав інтересам України і був не гірший за європейські умови", - сказав він.

Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що російська сторона погодилася розглянути аргументи Києва, що добивається перегляду укладених у 2009 році газових контрактів. За словами голови українського уряду, сторони домовилися найближчим часом повернутися до цієї теми.