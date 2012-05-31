Європейські податківці відзначають активність України у боротьбі з економічною злочинністю

Представники податкових органів низки країн Євросоюзу відзначають активність податкових органів України в обміні досвідом у сфері боротьби з економічною злочинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, експерт Служби розслідувань фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки Ігоріс Кржечковскіс, виступаючи на міжнародній конференції на тему: «Формування сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», зазначив, що, незважаючи на значно менші обсяги фінансування податкових органів України порівняно з фінансуванням податкових служб європейських країн, українським податківцям вдається ефективно виконувати свої функції і багато в чому бути прикладом для іноземних колег.

«Податковій міліції України вдалося досягти тих високих результатів, які були поставлені перед нею. І не тільки працювати ефективно і вдало на території своєї країни, а при цьому надавати досить істотну допомогу європейським колегам», - сказав І.Кржечковскіс.

При цьому він повідомив, що деякі методи роботи податкової міліції України сьогодні використовуються і литовськими податківцями.

«Коли кілька років тому перед нами теж постало питання про посилення деяких технічних моментів нашої роботи, і ми вивчили досвід багатьох країн Європейського Союзу, то в результаті ми зупинилися саме на тому варіанті, який був запропонований нам податковою міліцією України», - зазначив литовський експерт.

На його думку, на сьогодні робота податкової міліції України відповідає високим стандартам, які діють у провідних країнах Євросоюзу.

«Можна визнати той факт, що податкова міліція (України – УНІАН) є повноправною і справді авторитетним членом європейської мережі правоохоронних служб, чия діяльність пов'язана з боротьбою з тіньовою економікою і податковими злочинами, - сказав І.Кржечковскіс. - Діяльність податкової міліції України досягла високих результатів і відповідає тим високим стандартам, які ставляться перед всіма розвиненими державами цієї сфери».

У свою чергу експерт Служби податкової інформації і розслідувань Податкової і митної адміністрації Нідерландів Геєрт Ван де Бульт зазначив, що українські податківці завжди демонстрували зацікавленість у вивченні європейського досвіду боротьби з економічними злочинами.

«Я знаю, що ми дуже тісно і дуже добре співробітничаємо (з українськими податківцями – УНІАН), здійснюється багато заходів, на яких ми обмінюємося багатьма ідеями», - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що в боротьбі з економічною злочинністю не можна повністю копіювати підходи інших країн, оскільки економіка кожної країни має свої особливості.

«Все, що ми можемо повідомити наших колег, це те, як ми організовуємо роботу у себе в країні», - уточнив Г. Ван де Бульт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Податкові міліціонери різних країн домовилися працювати разом