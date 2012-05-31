Ціна долара на міжбанку в четвер наблизилася до 8,10 грн

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0750/8,0850, на 12:00 ціни піднялися до 8,0835/8,0880. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0850/8,0930 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2447/51, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2454/58. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2453/57. У Росії курс долар-рубль продовжує підвищуватися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,1400 (+0,5100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2360/1,2425. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0025/10,0165, на 12:00 ціни пішли вгору 10,0320/10,0415. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,0285/10,0420.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що в основному операції укладалися на рівні 8,0850 грн/дол., при цьому тривало зниження обсягу торгів.

«Вчора Нацбанк інтервенції не проводив, сьогодні ми також не чекаємо його виходу», - повідомив банкір.

Нагадаємо, що Національний банк України 23, 24 і 29 травня виходив на міжбанк з пропозицією продажу валюти. Представники НБУ заявляли, що востаннє регулятор продавав валюту на міжбанку в лютому п.р.