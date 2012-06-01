Торги на міжбанку у п'ятницю відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,0840/8,0920 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2387/91, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,9920/10,0035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,2357/59 (четвер - 1,2393 / 95).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.