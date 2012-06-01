Відсьогодні на митниці запроваджують ряд змін

З нинішнього дня набуває чинності постанова Кабінету міністрів №468 від 28 травня п.р. «Про затвердження переліку товарів, вивезення яких громадянами за межі митної території України не допускається».

Текст постанови оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно із затвердженим переліком, не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України таких товарів: пір'я, пуху необроблених; рідкісноземельних металів, скандію та ітрію в чистому вигляді, в сумішах або сплавах; ртуті; необроблених шкір великої рогатої худоби, овець або ягнят, свиней; деревини паливної, трісок або стружки деревної хвойних і листяних порід; лісоматеріалів; шпал дерев'яних для залізничних або трамвайних колій; срібла, золота і платини в необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку; золота; відходів і лому дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; виробів з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами.

Також забороняється вивезення феросплавів, відходів і лому ливарного чавуну, корозійностійкої (нержавіючої) сталі, легованої сталі; відходів і лому чорних металів (луджених); токарної стружки, обрізків, уламків, відходів фрезерного виробництва і тирси; відходів обрізків або штампування чорних металів (пакетованих, непакетованих, різаних); відходів і лому чорних металів; злитків чорних металів для переплавлення; виробів і сплавів з міді, латуні, бронзи, нікелю; відходів і лому алюмінієвого; свинцю та інших металів.

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Із сьогоднішнього дня набувають чинності зміни щодо підстав для огляду українськими митниками товарів і транспортних засобів

Із сьогоднішнього дня набуває чинності постанова Кабінету міністрів від 23 травня ц.р. №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України».

Текст постанови опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№97 від 1 червня ц.р.).

Згідно з документом, підставами для огляду митниками товарів і транспортних засобів комерційного призначення є відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсягу митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення; переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України або межі зони митного контролю поза робочим часом (поза місцем розташування митного органу), у нехарактерний спосіб, а також у спосіб, що є типовим для переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил.

Також підставами для огляду визначене переміщення громадянами товарів в обсягу, необгрунтованому у разі переміщення особистих речей; наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (схованками) або використання інших засобів або способів, що ускладнюють виявлення товарів; наявність ознак надання одним товарам вигляду інших.

Крім цього, підставами для огляду є припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонені або обмежені до такого переміщення відповідно до законодавства; виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць в товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю.

У переліку підстав - невідповідність даних, одержаних при використанні технічних засобів митного контролю, даним, що містяться в товаросупровідних та інших документах, які подаються для митного контролю; представлення митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення в представлених документах недостовірних даних.

Також митники мають право для огляду у разі переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовцями митного органу.

Підставою для огляду є і одержання в установленому порядку від правоохоронних органів інформації про переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи.