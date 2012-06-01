Мoody's знизило рейтинги трьох українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило кредитні рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» на два ступені - до «В2» з «Вa3», а «ПриватБанку» - на один ступінь, до «В1» з «Вa3», сказано у повідомленні агентства.

Нові рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» відповідають суверенному рейтингу України «В2», рейтинг «ПриватБанку» перевищує суверенний на один ступінь.

Рейтинги фінансової стійкості всіх трьох банків знижено агентством з "D-" до "E+" із стабільними прогнозами.

Таким чином, Moody`s завершило початий у квітні перегляд рейтингів цих банків, що відображає нові оцінки агентством зв`язку між кредитоспроможністю держав і фінансових установ у всьому світі.

Вищий рівень рейтингу «ПриватБанку» Moody`s пояснює консервативною політикою управління ризиками щодо суверенних вкладень з відсутністю прямих і непрямих інвестицій у державні боргові папери, помірним рівнем диверсифікації свого бізнесу за межами України. Агентство також вказує на слабку залученість банку в гуртові ринки боргів, вказуючи, що в його некапітальному фондуванні на кінець 2011 року на міжнародне фінансування припадало лише 10%.

Як повідомляло у квітні агентство УНІАН, Moody`s помістило на перегляд з можливістю зниження рейтинги чотирьох українських банків - «ОТП Банк Україна», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрексімбанк».

У п`ятницю Moody`s повідомило, що рейтинг «Райффайзен Банку Аваль» поки що залишається у процесі перегляду, оскільки агентству необхідно завершити оцінку «дочок» Raiffeisen Bank International.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Moody`s погіршило прогноз за суверенним рейтингом України до "негативного" зі "стабільного" через збільшені бюджетні та зовнішні ризики на тлі невизначеності щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні внаслідок проблем у світовій економіці загалом і збільшення політичних ризиків, пов`язаних із парламентськими виборами у жовтні 2012 року.

У січні 2012 р. агентство опублікувало щорічний кредитний огляд, з якого випливало, що у разі несприятливих політичних або економічних подій в Україні Moody`s не виключає зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України, який зараз перебуває на рівні "B2".