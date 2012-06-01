У Білорусі держборг знизився до 112,4 трлн рублів

Мінськ. У Білорусі державний борг на 1 травня 2012 року становив 112,4 трлн білоруських рублів і зменшився у порівнянні з початком 2012 року на 3,4%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

«Зменшення державного боргу (у білоруських рублях) у першу чергу обумовлене переоцінкою зовнішнього державного боргу внаслідок зміцнення національної валюти у січні-квітні 2012 року», - відзначили у Мінфіні Білорусі.

Так, внутрішній державний борг з початку 2012 року зменшився на 0,4 трлн рублів і на 1 травня 2012 року становив 17,5 трлн рублів при встановленому ліміті 34 трлн рублів.

У Мінфіні Білорусі відзначають, що зовнішній державний борг станом на 1 травня 2012 року становив 11,8 млрд дол. при встановленому ліміті 14,3 млрд долл, зменшившись з початку року на 14,2 млн. дол.

«Зменшення зовнішнього державного боргу в 2012 році обумовлене погашенням частини основного боргу за кредитом stand-by МВФ», - наголосили у Міністерстві фінансів Білорусі.