Середній курс купівлі/продажу долара у п'ятницю трохи підвищився

У п'ятницю вдень українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн/долл., продають – по 8,11 грн/долл. Курс купівлі/продажу трохи підвищився у порівнянні з вчорашнім, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків купівлі долара коливаються у межах 8,05-8,10 грн/долл., продажу – в межах 8,099-8,13 грн/долл.

Середній курс купівлі євро в українських банках трохи знизився відучора і в сьогодні становить 9,89 грн/євро, продажу — на 0,4%, до 10,10 грн/євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються у межах 9,85-10,00 грн/євро, щодо продажу – в межах 10,045-10,20 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 30 травня знизився на 1,9% і сьогодні становить 0,2312 грн/руб., продажу — на 1,6%, до 0,2448 грн/руб. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2380 грн/руб., щодо продажу – в межах 0,2380-0,2670 грн/руб.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США – 8,08/8,105 грн, євро – 9,86/10,10 грн, рубль – 0,2360/0,2460 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,12 грн, євро – 9,85/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2470 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,06/8,11 грн, євро – 9,80/10,10 грн, рубль – 0,2350/0,2500 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 1 червня, становить: гривні до долара США – 7,9925, до євро – 9,913098, до російського рубля – 0,24281.