Moody's прогнозує зниження темпів зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує в 2012 році зниження темпів зростання валового внутрішнього продукту України до 2,5-3,0% з 5,2% в 2011 році, у зв'язку з чим зберігає негативний прогноз розвитку банківської системи України, говориться в повідомленні агентства.

На думку Moody's, проблеми в світовій економіці призвели до зниження попиту на український експорт, включаючи металургійну продукцію, що, у свою чергу, призвело до уповільнення темпів економічного зростання країни.

Слабке економічне зростання, прогнозує рейтингове агентство, стримуватиме збільшення кредитоспроможності українських банків упродовж найближчих 12-18 місяців.

На розвиток банківської системи також негативно впливатиме вантаж прострочених кредитів і недостатня доступність фінансових ресурсів.

Moody's вважає, що українські банки найближчим часом мають вирішити кілька важливих проблем, включаючи відплив корпоративних депозитів і підвищення ставок за депозитами населення, що спричиняє зниження банківської маржі.

Агентство при цьому прогнозує зниження частки «проблемних» кредитів до 35% до кінця 2012 року із близько 40% наприкінці 2011 року.

Як повідомляв раніше Нацбанк, банківська система країни, якій цього року вдалося відновити прибуткову діяльність після трьох років збитків, у квітні скоротила сумарний чистий прибуток до 80 мільйонів гривень з 490 мільйонів у березні.

За підсумками перших чотирьох місяців 2012 року сумарний чистий прибуток банків становив 1,805 мільярди гривень порівняно зі збитками на загальну суму 465 мільйонів гривень в січні-квітні 2011 року.

Фінансовий результат діяльності банківського сектора покращився цього року завдяки зростанню чистого комісійного доходу і скороченню витрат на формування резервів під проблемні кредити.

Як повідомляв УНІАН, найбільший кредитор України – Міжнародний валютний фонд у квітні погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%.

Європейський банк реконструкції і розвитку чекає в 2012 році зниження темпів зростання української економіки до 2,5%, але прогнозує прискорення зростання ВВП у 2013 році до 4,0%.

Раніше у п'ятницю Moody's знизило кредитні рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» на два ступені до «В2» з «Вa3», а «Приватбанку» - на один ступінь до «В1» з «Вa3». Нові рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» відповідають суверенному рейтингу України «В2», рейтинг «Приватбанку» перевищує суверенний на один ступінь.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Moody's погіршило прогноз щодо суверенного рейтингу України до "негативного" зі "стабільного" через збільшені бюджетні та зовнішні ризики на фоні невизначеності щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні внаслідок проблем у світовій економіці в цілому і збільшення політичних ризиків, пов'язаних із парламентськими виборами в жовтні 2012 року.

У січні 2012 р. агентство опублікувало щорічний кредитний огляд, з якого випливало, що у разі несприятливих політичних або економічних подій в Україні Moody's не виключає зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України, який зараз перебуває на рівні "B2".