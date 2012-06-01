Представники МММ-2011 спростовують інформацію про фінансові проблеми організації

Оприлюднена в ряді ЗМІ інформація про те, що в МММ-2011 нібито існують якісь фінансові проблеми, не відповідає дійсності. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник українського сектора МММ-2011 Руслан Нарижняк.

За його словами, останнім часом у ЗМІ було розв'язано кампанію з дискредитації МММ. На його думку, причиною цієї кампанії може бути кампанія "Фенікс" із заміни ряду неефективних керівників, що проводиться зараз у МММ. Як зазначив Р.Нарижняк, структури МММ-2011 останнім часом значно зросли, тому багато хто з керівників, які обіймали раніше посади в організації, вже не відповідають цим посадам.

"Панічні настрої організовуються для того, щоб посіяти паніку в лавах вкладників", - зазначив Р.Нарижняк. За його словами, режим спокою діятиме в компанії до середини червня ц.р. Зараз представництвами МММ здійснюється лише прийом вкладів.

Керівник українського сектора МММ-2011 також повідомив, що на сьогодні в МММ-2011 немає якихось проблем із українськими правоохоронними органами і інституціями. За його словами, незважаючи на численні перевірки, зокрема, з боку податківців, ними не було встановлено ніяких фактів протиправних дій зі сторони представників МММ. "Ми ніякої фінансової діяльності не ведемо; відповідно, ніяких утисків із боку держави не відзначаємо", - зазначив він.

За інформацією Р.Нарижняка, наразі загальна кількість учасників МММ-2011 становить близько 35 млн осіб, в Україні їхня кількість коливається в межах 5-6 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ряд видань повідомили про те, що в терміновому порядку припиняють свою роботу офіси й осередки системи МММ-2011, всю готівку, що знаходилася в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку було вивезено в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулено й заблоковано.

Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товаритсва в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала склади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку.