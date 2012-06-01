Експерти мають різні думки щодо ситуації на валютному ринку в період Євро-2012

Експерти мають різні думки щодо того, як розвиватиметься ситуація на валютному ринку України в період проведення Євро-2012.«За нашими оцінками, коливання курсу долара в Україні в червні будуть значнішими, ніж у першій половині травня. Останні два тижні на валютному ринку країни почалося помірне зростання долара. НБУ, мабуть, прислухався до рекомендацій МВФ зробити курс долара більш гнучким і не став виходити на ринок зі значними продажами американської валюти», - відзначив в коментарі УНІАН керівник FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

При цьому він вважає, що з урахуванням того, що в червні відбудеться багато подій, як усередині України, так і за її межами, можна чекати, що активність на валютному ринку знижуватися не буде. Тому коливання курсу валют триватимуть, проте, вони можуть бути як вгору, так і вниз.

За словами М.Івченка, основною внутрішньою подією, що впливатиме на ситуацію на валютному ринку, буде, безумовно, чемпіонат Євро-2012.

«За нашими оцінками, до України приїде близько 285 тисяч іноземних уболівальників. З собою вони можуть привезти 314 млн. дол., тобто на одну людину в середньому 1,1 тис. дол. (894 євро). Це може призвести до того, що курс готівкового долара, який в даний момент перебуває на позначці 8,11 грн/дол., знизиться на 2 копійки», - вважає експерт.

Водночас М.Івченко звертає увагу на те, що, крім Євро-2012, є і зовнішні чинники, що впливають на курси валют. В першу чергу, це ситуація в Греції, де 17 червня відбудуться повторні парламентські вибори. «Ми вважаємо, що за підсумками цих виборів буде сформовано уряд, який буде схильний до продовження співпраці з МВФ і ЄС. Швидше за все, без переговорів цих двох сторін і зміни умов отримання допомоги Греції не обійтися, проте, це все є таки додасть оптимізму учасникам світових фінансових ринків. У результаті, зростання долара на світовому валютному ринку FOREX і в Україні може припинитися. Вірогідність розвитку такого сценарію становить 55%. У разі ж, якщо після 17 червня уряд так і не буде сформовано або новий уряд відмовиться від співпраці з МВФ, зростання вартості долара, як у світі, так і в Україні, продовжиться», - сказав експерт.

Він також вважає, що, крім Греції, картину на світових фінансових ринках посилює ситуація в банківському секторі Іспанії. Четвертий за величиною банк Іспанії Bankia звернувся по допомогу до держави.

«Статистика, що виходить зі США і Китаю, також не радує. Економічне зростання в цих країнах продовжує сповільнюватися. Тому в червні ситуація на валютному ринку в Україні продовжуватиме залишатися помірно напруженою. У разі, якщо за підсумками грецьких виборів все ж таки буде сформовано дієздатний уряд, це дещо розрядить ситуацію, і долар в Україні може перестати зростати», - сказав М.Івченко.

У свою чергу, аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький упевнений, що під час проведення чемпіонату людей буде більше хвилювати спорт, ніж курси валют.

«У зв'язку з цим активність на ринку буде низькою. Навряд чи ми побачимо значні коливання курсу в червні, який і так типово дуже спокійний місяць», - вважає експерт.